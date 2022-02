Russland-Ukraine-Krieg: "Ich will, dass meine Verwandtschaft die Ukraine verlässt"

Der Angriff Russlands auf die Ukraine sorgt auch in Heilbronn-Franken für Bestürzung. Menschen mit Verwandtschaft in der Ukraine sind besorgt, ebenso Hilfsorganisationen.

Oksana Kehl lebt in Heilbronn, aufgewachsen ist sie in der Ukraine. Dort lebt auch noch ihre Familie – ihre Schwester in Kiew und ihre Eltern in der Westukraine. Als sie von dem Angriff gehört habe, habe sie angefangen zu weinen. Sie sorgt sich um ihre Familie und Freunde.

"Ich will, dass meine Verwandtschaft die Ukraine verlässt. Aber sie wollen sie nicht verlassen."

Ihre Schwester könne die Stadt nicht verlassen. Ihr Vater sei gerade in einer Schule, um dort Kellerräume zum Schutz vor Bombenangriffen einzurichten. Von Freunden und Verwandten höre sie immer wieder, dass niemand fliehen werde. Sie wollen Häuser verteidigen.

Sorge auch bei Hilfsorganisation Caritas

Die Caritas ruft zu Solidarität mit den Menschen in der Ukraine auf. Es sei absehbar, dass eine humanitäre Katastrophe vor der Tür stehe, so Matthias Fenger, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbandes im Tauberkreis (Main-Tauber-Kreis). Nicht absehbar sei allerdings, in welcher Art und Weisedas geschehe. Gebe es eine stärkere Fluchtbewegung auch zu uns und was passiere mit den Menschen, die vor Ort blieben?

"Wir sind ganz dankbar, dass wir mit Caritas International eine zentrale Hilfsorganisation haben, die seit Jahren schon in der Ukraine selbst vor Ort unterwegs ist."

"Wir machen uns große Sorgen", sagt Stefan Schneider, Regionalleiter der Caritas Heilbronn-Hohenlohe. Unter den Mitarbeitenden bei der Caritas Heilbronn-Hohenlohe seien auch Menschen aus der Ukraine und aus Russland.