Ausgebuchte Termine im Kreisimpfzentrum Ilsfeld (Kreis Heilbronn) haben zahlreiche Bürgerinnen und Bürger veranlasst, sich bei Kreistagsmitgliedern zu beschweren. Der Heilbronner Landrat Detlef Piepenburg hat darauf jetzt in persönlichen Anschreiben geantwortet.

Landrat Piepenburg (parteilos) verweist auf den knappen Impfstoff als Grund dafür, dass das Impfzentrum nur stundenweise alle zwei Wochen am Freitagnachmittag geöffnet sein wird. Deshalb sind auch zunächst keine weiteren Termine zu vergeben.

Größere Menge Impfstoff erst im Frühjahr

Erst werden ältere Menschen und medizinisches Personal versorgt. Ein Extraschreiben an alle über 80-Jährigen im Landkreis ist nicht vorgesehen, dies werde vom Sozialministerium kommen, heißt es.

Perspektivisch, so der Heilbronner Landrat weiter, wird in Richtung Frühjahr eine größere Menge an Impfstoff zur Verfügung stehen. Dann sollen auch in den Kreisimpfzentren bis zu 60 Impfungen pro Stunde möglich sein.

Termine schnell ausgebucht

Für die Kreisimpfzentren in der Region hat am Dienstag die Anmeldung begonnen. In den Kreisen Heilbronn, Schwäbisch Hall, Main-Tauber und Hohenlohe waren die ersten Impftermine innerhalb kürzester Zeit vergeben.

Der große Ansturm hat für Frust gesorgt: Telefonate sind abgebrochen, viele Menschen kamen nicht durch. Wie eine SWR-Hörerin aus Obersulm-Affaltrach (Kreis Heilbronn) berichtet, musste sie etwa 50 Mal die Impf-Hotline anrufen, um durchzukommen. Dann aber habe man ihr und ihrem Mann nur noch einen Termin in Stuttgart angeboten.