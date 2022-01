Beschäftigungsgarantie für Aquatoll-Mitarbeiter

per Mail teilen

Die Stadt Neckarsulm (Kreis Heilbronn) gibt den Mitarbeitern des Freizeitbads Aquatoll eine Beschäftigungsgarantie bis zum Jahresende. Im Frühjahr will der Gemeinderat entscheiden, wie es mit dem Aquatoll weitergehen soll. Eine Komplettsanierung könnte 37,5 Millionen Euro kosten. Im Raum steht auch, statt des Erlebnisbads mit Saunalandschaft ein Therapie- beziehungsweise Lehrschwimmbecken einzurichten. Daneben liegt die Online-Petition von Neckarsulmern vor, die das Bad erhalten wollen. Am 8. März plant der Gemeinderat eine Sondersitzung, am 29. März eine Informationsveranstaltung.