"Schwertgosch" Berta Fleischle zu Gast bei "Mundart & Musik"

Kabarettistin Sabine Essinger alias Berta Fleischle ist zu Gast in der SWR-Reihe "Mundart & Musik" beim Regionaltag in Güglingen. Auch mit dabei: der Güglinger Landfrauenverein.

Am kommenden Sonntag trifft sich die Region Heilbronn-Franken wieder beim Regionaltag, diesmal in Güglingen (Kreis Heilbronn). Und wie immer mit dabei ist auch der SWR mit dem Studio Heilbronn. Wir laden herzlich ein, um 14 Uhr im Ratssaal zu "Mundart und Musik". Auftreten wird unter anderem Kabarettistin Sabine Essinger, Preisträgerin des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg und landesweit bekannt in ihrer Paraderolle "Berta Fleischle". Berta ist waschechte Schwäbin und hat zu allem ihren Senf dazuzugeben, so die Kabarettistin:

"Wenn d´Weiber om´s Feuer romstandat, moint a jede, se müsst a Scheitle neischmeißa."

Berta und die Fleischle-Dynastie beim Regionaltag

Jahrzehntelang stand Sabine Essinger mit der schwäbischen Kabarettgruppe "Neue Museumsgesellschaft" auf der Bühne. Seit deren Ende ist sie in der Rolle der "Berta" und der anderen Fleischles-Mädels solo unterwegs. "Ich mime verschiedene Frauentypen und verwandle mich auf der Bühne vor den Augen der Zuschauer blitzschnell von der Einen in die Andere, indem ich die Stimme verstelle, die Gestik, Mimik und das Kostüm wechsle, mir eine Brille oder eine Perücke aufsetze.", sagt sie im SWR-Interview.

"Vom altklugen Baby bis hin zur altersweisen bissigen Oma - vertreten ist alles, was einem in der schwäbischen Frauenwelt so begegnet."

Ob Berta, Susi oder Jeannette - welche der 15 Fleischle-Frauen bei "Mundart und Musik" auftauchen, das ist eine Überraschung. Doch sicher ist: Es wird musiziert! Denn schon während ihres Lehramt-Studiums war Sabine Essinger im Chor aktiv und hat sich seither auch mehrere Instrumte "draufgeschafft": vom Dudelsack bis zur Ukulele.

"Mundart ist Heimat"

Seit über 40 Jahren steht Sabine Essinger nun schon auf der Bühne als fleischgewordene Schwäbin - dementsprechend große Stücke hält sie auf ihren Dialekt. Dieser sei ein Stück Heimat und müsse gepflegt werden. Seit Jahren engagiert sie sich deshalb im Verein "schwäbische mund.art". Ebenfalls zu Gast bei "Mundart und Musik": der Landfrauenverein Güglingen.

Zu Gast beim Regionaltag 2023: Der Landfrauenverein Güglingen Landfrauen Güglingen

Auch dort werden Mundart und Tradition großgeschrieben. Mit über 100 Mitgliedern ist er der zweitgrößte Landfrauenverein im Zabergäu und hat in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen gefeiert. Die Landfrauen haben also viel zu erzählen und zu zeigen: Trachten, Tänze, Traditionen.