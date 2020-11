Die Berner Gruppe aus Künzelsau (Hohenlohekreis) hat in der Corona-Pandemie ihren besten Monat in der Firmengeschichte erzielt. 105 Millionen Euro Umsatz wurden im September gemacht, heißt es in einer Pressemitteilung. Zuerst musste auch die Berner-Group im April und Mai bis zu 30 Prozent der Umsätze einbüßen. Doch beispielsweise eine schnelle Umstellung auf Desinfektionsmittel ließ das Familienunternehmen aufholen. Zudem hätten sich auch neue Kunden für die Firma entschieden, da zuverlässig geliefert werden konnte, heißt es in der Mitteilung. Damit hat die Berner Gruppe den Halbjahresumsatz des Vorjahresniveaus erreicht.