Am Samstag fand die alljährliche Bergparade des Bergmannvereins der SWS statt. Auch Oberbürgermeister Mergel und BW-Innenminister Strobl waren dabei. Das Unternehmen erwartet ein gutes Jahresergebnis.

Am Samstagnachmittag hieß es wieder "Glück auf" in Heilbronn, als sich die Bergparade pünktlich um 14:30 Uhr auf den Weg durch die Innenstadt und über den Weihnachtsmarkt machte. Ganz vorne dabei der Aufsichtsratsvorsitzende der Südwestdeutschen Salzwerke AG (SWS), Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU), sowie der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD).

Harry Mergel (SPD) und Thomas Strobl (CDU) waren auch wieder mit von der Partie. SWR

Jahr für Jahr findet die Parade zu Ehren der Schutzpatronin der Bergleute, der Heiligen Barbara, statt. Und natürlich sind auch zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SWS und Mitglieder des Bergmannvereins "Glückauf" 1885 e.V. des Unternehmens dabei.

SWS erwarten gutes Gesamtergebnis

Die SWS blicken aktuell auf ein erfolgreiches Jahr zurück, berichtet Ulrich Fluck, der Vorstandssprecher des Unternehmens, am Rande der Parade. Gerade in den vergangenen zwei Wochen, als es stark geschneit hatte und auch vielerorts vereist war, habe man ein sehr gutes Geschäft gemacht. Demnach erwarten die Salzwerke mit Sitz in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) für das Jahr 2023 ein "sehr gutes Gesamtergebnis", freut sich Fluck.

Fachkräftemangel nicht so schlimm wie anderswo

Zwar spüre man auch bei den SWS den Fachkräftemangel, allerdings weniger stark als in anderen Branchen. "Wir kriegen Personal. Nicht alles, was wir brauchen, aber wir sind ganz gut unterwegs", erklärt der Sprecher. Und auch Preiserhöhungen, die aufgrund steigender Energiekosten vorgenommen werden mussten, haben nach Aussage Flucks das Geschäft nicht einbrechen lassen. Vor allem in den Salinen, so Fluck weiter, ist die Arbeit der SWS nämlich durchaus energieintensiv.

Auch über den Weihnachtsmarkt führte die Bergparade in Heilbronn SWR

Bergparade in Heilbronn zu Ehren der Heiligen Barbara

Die Bergparade findet in Heilbronn immer am Samstag nach dem eigentlichen Barbara-Tag statt. Dieser ist am 4. Dezember. Da an diesem Tag in Heilbronn allerdings der Zerstörung der Stadt im zweiten Weltkrieg gedacht wird, findet die entsprechende Parade am Samstag danach statt.