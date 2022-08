Schwanger und überfordert - Beratung in Heilbronn

per Mail teilen

Bei der Diaokonie in Heilbronn erhalten schwangeren Frauen umfangreiche Hilfe und Beratung in besonderen Lebenssituationen. Auch um die Mutter und das ungeborene zu schützen.

Immer wieder sind ungewollte Schwangerschaften eine schwere Belastung für die werdende Mutter. In der Beratungsstelle der Diakonie in Heilbronn bietet das Team für Schwangerschaft, Familie und besondere Lebenssituationen eine umfassende Beratung und Begleitung bei entscheidenden Fragen.

Beratungen können schlimmste Fälle nicht ausschließen

Trotz vieler Angebote für Schwangere im Krisenfall können Mütter oder Säuglinge nicht immer geschützt werden. Im vergagnenen Jahr hat in Schwäbisch Hall eine junge Frau ihr neugeborenes Kind wenige Tage nach der Geburt in einer Wanne am Waldrand ausgesetzt. Seit vergangener Woche wird gegen eine 17-Jährige aus Neckarsulm ermittelt, weil ein Neugeborenes wohl kurz nach der Geburt vermutlich erstickt ist, so die Heilbronner Staatsanwaltschaft.

Eigene Lebenssituation ungeeignet für ein Kind

Kommt es zu einer ungewollten Schwangerschaft, können viele Gründe gegen das Kind sprechen. Häufig erscheint oder ist die eigene Lebenssituation zu schwierig.

"Oftmals ist es eine fehlende oder viel zu kleine Wohnung. Finanzielle Probleme oder Überschuldung."

Andere Gründe für den Wunsch einer Abtreibung können beispielsweise auch die eigene Überforderung mit den vorhandenen Kindern sein oder eine Vergewaltigung, nach der ein Kind immer an die Tat erinnern würde, erzählt Cornelia Hertmann-Böhme, Beraterin bei der Diakonie in Heilbronn.

Vertrauliche Geburt bietet anonymen Ausweg

Etwa fünf Mal pro Jahr nutzen Frauen aus Heilbronn und Öhringen das Angebot einer vertraulichen Geburt. Ihnen wird dabei zugesichert, dass niemand von der Geburt erfährt, sie bleiben dabei weitgehend anonym und auch bei einer anschließenden Adoptionsfreigabe werden die Frauen unterstützt. Auch dafür werde bei der Diakonie in Heilbronn ergebnisoffen beraten, betont Hertmann-Böhme.

Die Konfliktberatung werde bei der Diakonie in Heilbronn auch immer ermöglicht, auch in kurzfristigen Fällen, erklärt Laura Rumig, Leiterin des Beratungsteams für Schwangerschaft, Familie und besondere Lebenssituationen.

Beratungsteam für Schwangerschaft, Familie und besondere Lebenssituationen Telefonische anonyme Beratung unter 07131 96 44 41 von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und Montags und Mittwochs zusätzlich von 13 bis 17 Uhr.



Adresse:

Schellengasse 7-9

74072 Heilbronn

beratungsteam-familie@diakonie-heilbronn.de

Hebammensprechstunde

Ein zusätzliches Angebot für Schwangere bietet die Diakonie mit der Hebammensprechstunde. Für werdende Mütter ist es immer schwieriger, eine eigene Hebamme zu finden. In der Sprechstunde können die wichtigsten Fragen geklärt werden, in einer offenen Gruppe und in Einzelterminen.