Benzinpreise in Heilbronn-Franken steigen - auch wegen CO2-Preis

Böse Überraschung an den Tankstellen: Die Benzinpreise sind seit dem Jahreswechsel um rund fünf Cent pro Liter gestiegen. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Die Entspannung an den Tankstellen im Dezember war offenbar nur ein kurzes Intermezzo: Mittlerweile sind 1,60 Euro pro Liter Diesel und 1,70 Euro für den Liter Super wieder die Regel.

Auch an einer Tankstelle in Öhringen im Hohenlohekreis sorgt das bei vielen Autofahrerinnen und Autofahrern, die bisher in diesem Jahr noch nicht zur Zapfsäule gefahren sind, für eine böse Überraschung. "Es geht gar nicht, dass man die Bürger so abzockt", sagt Karl-Heinz Bagusch, der die Benzinpreise für übertrieben hält.

Viele auf dem Land sind aufs Auto angewiesen

Doch vielen hier bleibt keine andere Wahl, sie müssen volltanken. Der ÖPNV ist auf dem Land mäßig ausgebaut, für viele Strecken bleibe nur das Auto, sagt Herta Breckner, die erstmal ungläubig auf die Preisanzeige geschaut hat.

"Ich bin gerade erschrocken. Aber es bleibt mir ja keine Wahl, also muss ich leider den teuren Sprit tanken."

Tankstellenbetreiber: "Energiewende nur auf dem Rücken der Verbraucher"

Am Rohölpreis liegt's nicht, sagen die Tankstellenbetreiber. Bei den Preisen gebe es seit Wochen eine "Seitwärtsbewegung", teilt der Wirtschaftsverband Fuels und Energie mit. Auch Roland Weissert, Geschäftsführer der Energie Direkt Hohenlohe, beobachtet das.

Komponenten des Spritpreises

Dennoch sind die Gründe für den Preisanstieg vielfältig, da der Spritpreis verschiedene Komponenten hat. Laut Mineralölwirtschaftsverband machen Steuern mehr als die Hälfte des Benzinpreises und fast die Hälfte des Dieselpreises an der Zapfsäule aus. Der Rest sind der Preis für das Produkt, die Kosten für dessen Transport und Verkauf sowie der Gewinn von Tankstellen und Mineralölwirtschaft.

Seit 2021 ist ein CO2-Preis hinzugekommen. 2021 betrug er 25 Euro pro Tonne ausgestoßenem CO2, mit dem Jahresbeginn 2022 erhöhte er sich auf 30 Euro.

Allerdings machte der nun höhere CO2-Preis laut ADAC rechnerisch nur rund 1,5 Cent Preisanstieg je Liter aus - also nicht einmal die Hälfte des Anstiegs, der derzeit insgesamt zu beobachten ist. Zusätzlich beeinflusst laut Roland Weissert, Geschäftsführer der Energie Direkt Hohenlohe, eine Richtlinie zu erneuerbaren Energien der EU den Spritpreis, die sich ebenfalls zu Jahresbeginn verändert habe.

Warum gibt es einen CO2-Preis?

Ziel des von der letzten Bundesregierung eingeführten CO2-Preises ist es, fossile Brenn- und Kraftstoffe weniger attraktiv zu machen - und zum Umstieg auf klimafreundlichere Alternativen anzuregen.

Die gesamten Kohlendioxid-Emissionen des Pkw-Verkehrs sind laut Umweltbundesamt zwischen 1995 und 2019 um fünf Prozent angestiegen - auch, weil ein Mehr an PKWs technische Verbesserungen der Motoren zum Teil wieder aufgehoben hat.

Experten warnen immer wieder davor, dass unzureichender Klimaschutz am Ende viel höhere Folgekosten verursachen würde als die Kosten, die für die Transformation von Verkehr und Wirtschaft hin zu Klimaneutralität anfallen.

"Prinzipiell halte ich die Energiewende für richtig. Aber das hier hat für mich weder Hand noch Fuß. Der Verbraucher hat ja nur die Möglichkeit, entweder nicht mehr zu fahren, weniger zu heizen oder halt dann die teure Energie zu bezahlen. Da fehlt für mich die soziale Komponente."

Im Bezug auf die Spritpreise ist Entspannung nicht in Sicht: Perspektivisch sollen die Klimaabgaben weiter steigen.