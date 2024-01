Steigende Spritpreise: "Am Ende zahlen immer die Kunden die Zeche"

Tankstellenbetreiber aus der Region Heilbronn-Franken rechnen langfristig mit weiter steigenden Kosten. Die Gründe sind vielfältig, am Ende zahlen aber vor allem die Verbraucher.

Trotz erhöhter CO²-Abgabe sind die Spritpreise an den Tankstellen der Region zum Jahresbeginn nur moderat gestiegen. Julian Häußler vom ADAC Württemberg spricht beispielsweise bei E10 im Schnitt von 3,5 Cent pro Liter, beim Diesel seien es 3,2 Cent gegenüber dem 31.12.2023. Dass die Preise fast konstant geblieben sind, sei dem im Dezember gefallenen Rohölpreis zu verdanken, sagte Roland Weissert vom Öhringer Energie-Unternehmen EDi dem SWR. Julian Häußler geht davon aus, dass die Konzerne die gesunkenen Preise im Dezember nicht direkt an die Kunden weitergegeben haben und nun als eine Art Puffer nutzen.

BAGeno aus Bad Mergentheim betreibt neun Tankstellen. Viele Kunden hätten vor dem Jahreswechsel noch getankt, die Lager seien entsprechend leer gewesen, so Geschäftsführer Manuel Schülein. An einer Tankstelle im Raum Heilbronn war zu beobachten, dass mehrere Kunden mit Kanistern versuchten, zusätzlich Sprit zu hamstern. Von solchen Ideen rät der ADAC generell ab. Es sei gefährlich, Sprit in größeren Mengen zu Hause zu lagern und oft entpuppe sich das Schnäppchen durch die Preisentwicklung später auch gar nicht als solches, so Häußler. Besser sei es abends zwischen 20 und 22 Uhr zu tanken, Preise in entsprechenden Apps regelmäßig zu vergleichen und dann konsequent die günstigste Tankstelle anzufahren.

Langfristige Entwicklung

Wie sich die Preise an den Tankstellen entwickeln, lässt sich nicht sicher vorhersagen. Bleibt es beim aktuellen Trend, sieht Julian Häußler vom ADAC in den kommenden Wochen keinen Grund für Preisanstiege. Langfristig werden aber durch die aktuelle Politik und Rechtslage zusätzliche Kosten auf Betreiber und Endkunden zukommen, so Manuel Schülein von BAGeno. Dies seien der bis 2027 sukzessiv weiter steigende CO²-Preis, Mauterhöhungen, Bürokratiekosten, Anstiege beim Mindestlohn und vieles mehr. Hier wäre eine Realpolitik dringend angebracht, so Schülein. Er wünscht sich "realistisch und langfristig geltende Aussagen, die Unternehmen und Verbrauchern entsprechende Planungssicherheit geben".

Roland Weissert von EDi wünscht sich mehr Technologie-Offenheit bei der Energiewende, wie zum Beispiel den Einsatz von E-Fuels. Mit der derzeitigen Politik würden die Preise für Energie ständig steigen, die Kunden hätten aber kaum bezahlbare Alternativen für einen Umstieg. So zahle zurzeit am Ende immer der Verbraucher die Zeche.