Abschlusskonzert des bundesweiten Theaterprojekts "Kein Schlussstrich!" in Heilbronn

Am Theater Heilbronn wird am Sonntagabend das bundesweite Theaterprojekt "Kein Schlussstrich!" rund um den NSU-Komplex abgeschlossen. An verschiedenen Spielstätten in ganz Deutschland war in den vergangenen zwei Wochen an die Taten des Nationalsozialistischen Untergrunds erinnert worden. Zum Abschluss in Heilbronn gibt es ein Benefizkonzert im Großen Haus des Theaters. Dabei sollen vier sehr unterschiedliche Akteure der Kultur- und Musikszene auf "musikalische-literarische Weise eine gesellschaftliche Utopie einer umfassenden gegenseitigen Akzeptanz schaffen", sagte Intendant Axel Vornam dem SWR. Die Einnahmen aus diesem Konzert gehen an die Hildegard-Lagrenne-Stiftung für Bildung, Inklusion und Teilhabe von Sinti und Roma in Deutschland.