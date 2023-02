Neckarsulmer Fußballer sammeln 16.500 Euro an Spenden

Im Benefizspiel zugunsten der Erdbebenopfer hat Türkspor Neckarsulm die Sport-Union mit 3:0 besiegt. Am Ende kamen rund 16.500 Euro an Spenden zusammen.

In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) sind beim Derby zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien rund 16.500 Euro zusammenkommen. Das sagte der Geschäftsführer von Türkspor Neckarsulm, Mehmet Gedik, am Dienstagmorgen dem SWR. Rund 1.200 Zuschauer seien ins Pichterichstadion gekommen und hätten ein schönes Spiel gesehen. Am Ende gewann der Landesligist gegen die zwei Klassen höher spielende Sport-Union mit 3:0.

Bereits vor zwei Wochen hatte Türkspor ein Paypal-Konto eingerichtet und Spenden gesammelt. "Ein ganz großer Dank gilt den Sponsoren, die uns so unterstützt haben", sagte Gedik. Zudem danke er auch der Sport-Union, dass sie dieses Spiel möglich gemacht habe.