Bad Mergentheimer Tierschutzverein zufrieden mit Benefiz-Veranstaltung

Die Benefizgala am Samstag in Bad Mergentheim zugunsten des Tierschutzvereins war nach Angaben der Veranstalter ein Erfolg. Eine genaue Summe könne man aber noch nicht nennen.

In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) fand am Samstagabend in der Wandelhalle eine große Benefizgala zugunsten des dortigen Tierschutzvereins statt. Das Geld soll für den Neubau des Tierheims verwendet werden. Die Veranstalter zeigten sich zufrieden mit dem Galaabend, die Besucher waren vom Programm begeistert.

Neubau soll rund 2,3 Millionen Euro kosten

Wie viel Geld genau zusammenkam, das könne man am Sonntagvormittag noch nicht genau sagen, so die erste Vorsitzende des Vereins Heidrun Leiss-Schott. 240 Gäste waren da, ein Ticket kostete 150 Euro. Von dem daraus eingenommenen Geld gingen allerdings noch die Kosten für Catering, die Hallenmiete, sowie GEMA-Gebühren ab, so Leiss-Schott weiter.

Die gesamten Einnahmen des Abends fließen in den Neubau des Tierheims in Bad Mergentheim ein. Nach einer Kostenschätzung wird dieser voraussichtlich rund 2,3 Millionen Euro kosten. Knapp eine Million hat der Verein durch eine Erbschaft erhalten. Mit dem Land Baden-Württemberg steht er im Austausch über eine öffentliche Förderung.

Jeden Tag ein neues Tier im Tierheim

Im Jahr 2021 wurden beim Tierschutzverein Bad Mergentheim insgesamt 300 Katzen, 40 Hunde und 10 Kleintiere abgegeben. Jeden Tag komme ein neues Tier dazu, heißt es. Der Platz sei beschränkt, der Zahn der Zeit nage am bisherigen Gebäude, so die Vorsitzende. Daher werde es höchste Zeit für einen Neubau.

Seit mehr als zehn Jahren sei dieser schon im Gespräch, doch bisher habe es kein passendes Grundstück gegeben. Mit einer Erbpacht der katholischen Kirche auf einem Acker bei Bad Mergentheim, sei dieses aber jetzt gefunden, freut sie sich.