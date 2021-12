Der Schüler Benedikt Baumann aus Gerabronn (Kreis Schwäbisch Hall) gehört zu den besten Mathe-Talenten in Baden-Württemberg. Er hat in der vorletzten Runde des Bundeswettbewerbs Mathematik einen ersten Platz erreicht und hat sich mit der Höchstpunktzahl für die letzte Runde, ein Kolloquium im Februar 2022, qualifiziert. In dieser Runde werden dann die Bundessieger ermittelt. Die Preisträger aus Baden-Württemberg werden am Mittwochabend ausgezeichnet.