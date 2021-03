Nach den Explosionen von Briefbomben bei Lidl in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) und einem Getränkehersteller in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Kurz nach den Anschlägen war ein Rentner in Ulm festgenommen worden. Eine Briefbombe ging an die Firma ADM Wild in Eppelheim, eine an die Lidl-Zentrale Neckarsulm, eine weitere konnte in einem Postverteilzentrum in Bayern abgefangen werden. Beim Öffnen der Briefbomben wurden vier Personen verletzt. Für alle drei Pakete soll der 66-jährige Rentner verantwortlich sein. Er bestreitet die Taten. Deshalb weisen die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Landeskriminalamt noch einmal auf das Bild des mutmaßlichen Täters hin, das unter fahndung.polizei-bw.de im Internet zu sehen ist. Die Behörden haben unter anderem Fragen zur Kleidung des Mannes und zu möglichen Begleitpersonen. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen, sind 5.000 Euro ausgesetzt.