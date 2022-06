Ehemaliges Peka-Areal: Kostenübernahme nach Schadstoff-Entsorgung weiter unklar

In Künzelsau (Hohenlohekreis) wurde das belastete Material, das in einer Baugrube im künftigen Quartier an der Stadtmauer gefunden wurde, nun fachgerecht entsorgt. Die Bauarbeiten gehen weiter. Unklar scheint weiterhin, wer für die Entsorgung des Materials aufkommen muss. Beim Verkauf des ehemaligen Peka-Areals an einen Investor hatte sich die Stadt vertraglich dazu verpflichtet, die Entsorgungskosten zu übernehmen. Damals war laut Stadtverwaltung allerdings noch nicht klar, dass es sich um Schadstoff belastetes Material handelte. Der Gemeinderat hatte zugestimmt, die Kosten bis zu einer Höhe von einer Million Euro zu übernehmen, allerdings geht man davon aus, dass sich diese inzwischen verdoppelt haben. Außerdem werde weiterhin überprüft, wie es trotz der Beteiligung von Fachunternehmen zur Einlagerung der Schadstoffe kommen konnte, so die Stadtverwaltung.