Aufgrund der unvorhersehbaren Situation mit Geflüchteten hat das Landratsamt in Beilstein eine Notunterkunft eingerichtet. Die ersten Menschen sind dort inzwischen angekommen.

Das Landratsamt Heilbronn hat in dem ehemaligen Gebäude einer Glaubensgemeinschaft in Beilstein (Kreis Heilbronn) eine Notunterkunft für Geflüchtete eingerichtet. Aktuell sind 36 Personen untergebracht, bis zum Ende der Woche sollen weitere zwölf Personen dazu kommen.

Zunächst geht es um Schutz

Die Notunterkunft in Beilstein dient zunächst als Reserve im Notfall. Derzeit sind sämtliche Unterkünfte eng belegt, teilte eine Sprecherin des Landratsamtes mit. Außerdem sei auch die Lage aktuell unvorhersehbar, weshalb man sich für diese Notunterkunft entschieden habe.

Die Unterkunft bietet in kleineren Kabinen mit bis zu vier Betten, einem Schrank und einer Steckdose den Geflüchteten als Erstunterkunft zunächst einmal Schutz. Platz finden darin insgesamt bis zu 90 Menschen. Eines sei aber klar: Sollte die Lage sich entspannen, werden die Menschen, die dann in dem Gebäude in Beilstein leben, schnellstmöglich in andere Regelunterkünfte verlegt.