Wegen eines Autokorsos der Querdenken-Initiative kam es am Nachmittag zu Behinderungen in der Heilbronner Innenstadt. Nach Polizeiangaben nahmen rund 350 Fahrzeuge teil. Start war an der Theresienwiese, danach ging es unter anderem über die Allee. Der Verkehr staute sich, der Korso war kilometerlang. Er sollte am Abend in Weinsberg (Kreis Heilbronn) enden, ursprünglich sollte der Korso bis Öhringen führen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Teilnehmer protestierten gegen die anhaltenden Corona-Auflagen.