AfD-Fraktionschef Anton Baron will wie Parteikollege Höcke die Inklusion an Regelschulen abschaffen. Als menschenverachtend und gefährlich verurteilen das Behindertenverbände.

Im SWR-Sommerinterview hatte der baden-württembergische AfD-Fraktionschef Anton Baron, Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Hohenlohe, der Aussage seines Parteikollegen Björn Höcke zugestimmt, Inklusion an Regelschulen abschaffen zu wollen und stattdessen wieder auf Förderschulen zu setzen. Die Vorsitzende des Bundesverbands Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. mit Sitz in Krautheim (Hohenlohekreis), Verena Gotzes, ist schockiert.

Inklusion ist ein Menschenrecht

Wütend und enttäuscht lassen Verena Gotzes solche Äußerungen zurück. Sie seien gefährlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ein Aussortieren von Menschen mit Behinderung, so Gotzes, wiederspreche der UN-Behindertenkonvention.

Egal wie holprig und langsam der Weg der Inklusion sein möge - Kinder mit Behinderung wieder in Sonderschulen zu stecken, könne nicht die Lösung sein. Inklusion sei ein Menschenrecht. Das die AfD dieses öffentlich in Frage stellt, erschreckt Gotzes.

"Es wehren sich auch zu wenige dagegen. Wir Verbände ja, aber solche Äußerungen müssten auch politisch strafrechtlich verfolgt werden."

Inklusion: ein Gewinn

Statt die Inklusion in Frage zu stellen, müsse man alles daran setzen, sie besser umzusetzen. Das brauche Zeit und Personal, sei letztlich aber für alle ein Gewinn. Weil bereits Kinder durch die Inklusion an Schulen früh die Erfahrung machten, dass Menschen mit Behinderung Normalität seien und in die Mitte der Gesellschaft gehörten. Der Blick auf andere Länder zeige: das kann gelingen.