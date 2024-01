Schneehschuh-Team aus Neckarsulm trainiert für Special Olympics

In der kommenden Woche beginnen in Thüringen die Special Olympics für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Ein Team aus Neckarsulm bereitet sich für den Schneeschuh-Staffellauf vor.

Insgesamt 20 Sportlerinnen und Sportler aus Baden-Württemberg bereiten sich aktuell auf den Schneeschuh-Staffellauf bei den Special Olympics vor. Darunter ist auch ein Team der Behindertensportgruppe (BSG) Neckarsulm (Kreis Heilbronn). Der 19-jährige Berkay Eser trainiert vier Mal die Woche zusammen mit Trainer Luca Wögner. Sie treten gemeinsam in der Staffel über die Distanz von vier Mal 100 Meter an.

Berkay hofft auf Goldmedaille

Berkay wird von seiner Familie tatkräftig unterstützt. Er sei mit Herz und Seele dabei, berichtet Vater Alikber Eser. Seine Familie begleitet ihn zum Training und zu den vielen Wettkämpfen. Bei den letzten nationalen Special Olympics für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in Berchtesgaden (Bayern) gewann Berkay Silber. Für den Wettbewerb kommende Woche hat sich der junge Sportler den ersten Platz vorgenommen. Denn dann ginge es für Berkay nach Turin in Italien, dort finden 2025 die Internationalen Special Olympics statt.

Mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen

Vor allem die schnelle Übergabe in Schneeschuhen müsse noch besser werden, so der Trainer. In dieser Saison konnte in der vergangenen Woche erstmals im Schnee geübt werden. Doch bei allem sportlichen Ehrgeiz bleibe Spaß und Freundschaft das Wichtigste. Zudem bringe der Sport den Menschen mit Beeinträchtigung nicht nur mehr Selbständigkeit, sondern auch mehr Selbstvertrauen, da ist sich BSG-Trainierin Annika Moog sicher. Die BSG Neckarsulm sucht noch Sportbegeisterte, die Menschen mit Beeinträchtigung trainieren möchten.