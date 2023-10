Heilbronn und Hohenlohe: Brennholz-Nachfrage hat sich normalisiert

Nachdem die Nachfrage nach Brennholz im vergangenen Jahr geradezu explodiert ist, rechnen die Holzhändler in der Region bei der diesjährigen Heizperiode mit einer Entspannung.

Holz zum Heizen war im Winter 2022 heiß begehrt und kaum mehr zu bekommen. Die Energiekrise befeuerte die Nachfrage immens. Zu Beginn der diesjährigen Heizperiode scheint sich die Lage im Raum Heilbronn und in Hohenlohe deutlich entspannt zu haben. Das wirkt sich auch auf die Preise aus.

Nachfrage hat sich normalisiert

Thomas Frank ist Holzhändler in Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) und beliefert jetzt, wo die Tage wieder kürzer werden, täglich Kunden im Raum Heilbronn mit Holz. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahr normalisiert, sagt er. Man sei wieder auf dem Niveau wie vor dem Ukraine-Krieg. Auch Frank Schmidt, der in Pfedelbach (Hohenlohekreis) Holz verkauft, ist erleichtert. Seit 2009 ist er im Holzgeschäft; einen derartigen Run auf den Brennstoff wie im vergangenen Herbst hat er selten erlebt.

2022: Jahr des Holz-Hortens

Die Nachfrage sei im vergangenen Jahr geradezu explodiert. Durch den hohen Heizölpreis hatten die Menschen offenbar Angst, keines mehr zu bekommen oder es nicht mehr bezahlen zu können. "Und dann ging's aufs Holz", meint Schmidt. Plötzlich hätten bei ihm Kunden aus ganz Deutschland Schlange gestanden, die für die ganze Verwandtschaft Brennholz aufkaufen wollten.

Ich hab da Ende September den Riegel zugemacht und nur noch Stammkunden beliefert.

Jetzt verzeichnet der Händler sogar eine geringere Nachfrage als sonst üblich um diese Zeit. Der Grund: Viele Menschen haben im vergangenen Jahr auf Verdacht Holz gehortet. Jetzt reichen die Vorräte für die nächsten zwei bis drei Jahre und sie müssen nicht nachbestellen.

Raummeter wieder günstiger zu haben

Die sinkende Nachfrage, aber auch die geringeren Energiekosten wirken sich günstig auf den Holzpreis aus. Auch hier hat sich die Lage sichtbar entspannt, kann Schmidt bestätigen.

Letztes Jahr war das ja eine Katastrophe. Da waren wir am Schluss bei 150 Euro für den Raummeter.

Jetzt verkauft Schmidt den Raummeter für 125 Euro. Wären die hohen Transportkosten nicht, könnte er ihn noch günstiger für rund 90 Euro anbieten, sagt er. Außerdem tut er sich schwer, überhaupt noch Speditionen zu finden, die den Transport per Langholz-Lkw oder Kran übernehmen können.

Der Trend geht zu immer kleinerem Brennholz

Wer jetzt Holz bestellt, der will trockenes, gut abgelagertes Hartholz, also die Klassiker Buche, Esche oder Eiche. "Und die am liebsten ofenfertig, im kleinen Maß von 25 Zentimeter Länge", so Schmidt weiter. Der Trend zum kleineren, energieeffizienten Ofen macht ihm zu Schaffen. Denn dafür braucht es auch immer kleineres Brennholz. Und je kleiner zerteilt das Holz, desto höher der Energie- und Zeitaufwand für ihn als Händler.

Ob er da noch lange im Geschäft bleiben will? Das weiß er nicht. Der höhere Aufwand, die zunehmenden Auflagen - da mache der Handel eben "nicht mehr so viel Spaß wie noch vor zehn Jahren".