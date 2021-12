Weihnachtsmärkte sollen schließen - Reaktionen aus Heilbronn-Franken

In Baden-Württemberg sollen die Corona-Regeln im Freizeitbereich verschärft werden. Wie reagieren Kommunen und Veranstalter in Heilbronn-Franken?

Die baden-württembergische Landesregierung will voraussichtlich am Donnerstag schärfere Regeln zur Eindämmung des Coronavirus umsetzen. Dann soll eine neue Corona-Verordnung in Kraft treten. Das kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag an.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat am Dienstag in Aussicht gestellt, dass die Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg verschärft werden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Man werde "ziemlich sicher" regeln, dass Fußballspiele und Sportgroßveranstaltungen nur noch ohne Publikum stattfinden können, sagte der Grünen-Politiker Kretschmann am Dienstag in Stuttgart.

Freizeitbetriebe wie Clubs und Diskotheken werde man schließen. Weihnachtsmärkte sollen verboten werden. Auch die Abgabe von Alkohol im öffentlichen Raum soll untersagt werden, sofern sich die Lage auf den Intensivstationen nicht bessert.

Crailsheim: Offizielle Absage des Adventscarrés

In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) kommen die Ansagen des Ministerpräsidenten nicht so gut an, werden aber akzeptiert - und es wurde reagiert.

Die Stadt sagte das weihnachtliche Treiben im Spitalpark am Dienstagnachmittag nach Beratungen offiziell ab. Es werde bei einer Ausgabe des Adventscarré bleiben, heißt es in einer Mitteilung.

"Ich möchte dem Stadtmarketingverein sowie den Ausstellern danken, dass sie gemeinsam mit der Stadtverwaltung das erste Adventswochenende so ansprechend gestaltet haben. Ich bin zuversichtlich, dass wir im kommenden Jahr unter dann hoffentlich besseren Voraussetzungen wieder dorthin zurückkehren.“

Folgen für Aussteller

Kai Hinderberger, Organisator des Adventscarrés, bedauert das sehr, vor allem weil das vergangene Wochenende gezeigt habe, dass das Hygiene- und Sicherheitskonzept greife. Zudem habe der Platz innerhalb des Zaunes mehr als ausgereicht, so der Organisator.

Für Aussteller sei es doppelt bitter, meint Hinderberger. Viele hätten sich nach dem ersten guten Wochenende im Crailsheimer Spitalpark entschlossen, auch die beiden kommenden Wochenenden dabei zu sein.

Heilbronner Weihachtscircus abgesagt

Einige Veranstalter kommen der voraussichtlichen Verschärfung von Maßnahmen nun schon zuvor.

Auch in diesem Jahr wieder abgesagt: der Heilbronner Weihnachtscircus SWR Judith Bühler

So wird etwa der Heilbronner Weihnachtscircus, der am 17. Dezember hätte beginnen sollen, pandemiebedingt abgesagt, wie der Veranstalter am Dienstag mitteilte.

"Déjà-Vu" in der Pandemie

Die zahlreichen Absagen deprimieren Veranstalter in Heilbronn-Franken zunehmend.

Seit zwei Woche bestehe seine Hauptaufgabe darin, Konzerte zu verschieben und die Änderungen zu kommunizieren sagte Marcel Büttner von der Konzertagentur "Provinztour“ in Neuenstadt (Kreis Heilbronn). Er hoffe jetzt auf bessere Zeiten, etwa im kommenden Sommer. Diese Hoffnung hat Büttner vor zwölf Monaten schon einmal gehegt.

GEW: Schulen als letztes schließen

Der Heilbronner Kreissprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wiessenschaft, Harald Schröder, drängt darauf, Schulschließungen nur als allerletzte Maßnahme in Betracht zu ziehen. Mit Masken, regelmäßigen Tests und Trennung von Kohorten bei positiven Tests würden Corona-Regeln fast nirgends so konsequent eingehalten wie an Schulen, sagte Schröder dem SWR Studio Heilbronn.

In der Debatte um eine mögliche Verschärfung der Corona-Maßnahmen hatte beispielsweise Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) jüngst vorgezogene Weihnachtsferien gefordert.

Gegen vorgezogene Weihnachtsferien

Von der Idee hält Schröder wenig. Der Begriff sei missverständlich, so Schröder. Er befürchtet, dass vorgezogene Weihnachtsferien letztlich Fernunterricht bedeuten würde.

„Ich gehe davon aus, so wie es im letzten Jahr war, dass es dann mit Fernunterricht verbunden wäre, mit Notbetreuung in den Schulen für Eltern, die arbeiten müssen.“

Die Folgen früherer Schulschließungen

Das wäre ein großer Aufwand. Denn die Schulen müssten erst wieder die digitalen Endgeräte an die Schüler austeilen, so Schröder. Und sie müssten die Lernplattformen wieder ins Laufen bringen.

Außerdem gibt Schröder zu bedenken, dass frühere Phasen des Fernunterrichts für Schülerinnen und Schüler zu Schwierigkeiten geführt hätten, etwa beim Sozialverhalten. Teamarbeit und einen ganzen Schultag im Klassenraum durchzuhalten - das hätten Schülerinnen und Schüler laut Schröder teilweise wieder neu lernen müssen.