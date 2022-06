Befragung zu Sicherheitsgefühl geplant

Die Stadt Heilbronn will herausfinden, wie sicher sich Bürgerinnen und Bürger fühlen. Dazu soll eine Sicherheitsbefragung gestartet werden. In der Vergangenheit wurde immer wieder darüber diskutiert, dass Menschen sich in der Innenstadt teils nicht sicher fühlen. Wie das subjektive Sicherheitsgefühl ist, das soll die Befragung zeigen. Einzelheiten sollen heute vorgestellt werden. Laut Kriminalitätsstatistik gehört Heilbronn zu den sichersten Stadtkreisen in Baden-Württemberg. Aber Zahlen und Empfinden unterscheiden sich möglicherweise.