Raum Heilbronn: Mehr Bedürftige - Spendenbereitschaft unterschiedlich

Verschiedene soziale Einrichtungen in Heilbronn-Franken registrieren momentan eine höhere Bedürftigkeit. Die Spendenbereitschaft für die Organisationen fällt unterschiedlich aus.

Die Bedürftigkeit im Raum Heilbronn ist laut Caritas Heilbronn-Hohenlohe und der Aufbaugilde Heilbronn in den vergangenen Monaten gestiegen. Die Spendenbereitschaft für die sozialen Einrichtungen fällt unterschiedlich aus, vor allem vor Weihnachten steigt sie aber noch einmal an. Bei den Tafeln im Heilbronner Land ist die Bedürftigkeit seit Beginn des Ukrainekrieges unverändert hoch. Zwar würden weniger Geflüchtete kommen, dafür aber täglich neue Menschen, die aufgrund von Inflation, höherer Energiekosten und Mieten in Not geraten sind.

Secondhand-Kaufhaus: Auch Nachhaltigkeit bringt Kunden

Die gestiegene Bedürftigkeit zeigt sich bei der Aufbaugilde Heilbronn an einer höheren Kundenfrequenz, die aktuell um circa sechs Prozent gestiegen ist, so Gerald Bürkert, Geschäftsführer. Zur Aufbaugilde gehört beispielsweise ein Secondhand-Kaufhaus in Heilbronn, in dem jeder einkaufen darf und in dem man die Bedürftigkeit nicht nachweisen muss. Auch aufgrund von Nachhaltigkeit würden immer mehr Menschen dort einkaufen.

Die Gründe hierfür liegen in der Inflation, der gestiegenen relativen Armut, aber auch in der Steigerung des ökologisches Bewusstsein.

Das Secondhand-Kaufhaus der Aufbaugilde in Heilbronn verzeichnet eine höhere Nachfrage. SWR

Ohne Aufrufe keine Spenden

Die Sachspenden für das Secondhand-Kaufhaus seien nach wie vor hoch. Geldspenden seien bei der Aufbaugilde aber wegen "breiterer Hilfsbedürftigkeit in der Gesellschaft" und Inflation rückläufig. "Die Spendenbereitschaft besteht nur durch wiederkehrende Aufrufe in verschiedenen Medien unsererseits", so Bürkert weiter. Derzeit gibt es auch die Aktion "#spendetwärme", eine Solidaritätsaktion für wohnungslose Menschen, bei der Hoodies verkauft werden und der Erlös an den Erfrierungsschutz geht.

Auch die Caritas Heilbronn-Hohenlohe stellt einen "erhöhten Unterstützungsbedarf" vor allem in der allgemeinen Sozialberatung fest. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Beratungen gebe es teilweise längere Wartezeiten. Finanzielle Nöte stehen im Mittelpunkt, denn immer mehr Menschen können ihre Miete oder Heizkosten nicht mehr bezahlen. Das Spendenaufkommen sei im Vorjahresvergleich stabil geblieben.

Durch KI weniger Lebensmittelspenden für Tafeln?

Lebensmittelspenden für die Tafeln Heilbronn gehen leicht zurück, sagt Marco Schönberger, Leiter der Tafeln der Diakonie Heilbronn. Ein Grund dafür sei der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in Supermärkten, die genauer berechnen kann, wie viel Waren ein Supermarkt braucht. Dadurch bleibe aber nicht mehr genug für die Tafeln übrig, so Schönberger weiter. Dabei steige die Bedürftigkeit bei den Tafeln Heilbronn täglich: Pro Tag kämen zehn bis fünfzehn neue Haushalte hinzu. Es seien viele Leute dabei, die einen Job haben, aber denen das Gehalt nicht mehr zum Leben reicht. Der Anteil an bedürftigen ukrainischen Geflüchteten sei in den vergangenen Monaten leicht zurückgegangen.

Besser keine Geldspenden für die Tafeln

Lebensmittelspenden sind für die Tafeln nützlicher als Geldspenden. Sie dürfen keine Lebensmittel zukaufen, weil Tafeln Lebensmittel retten sollen. Wenn jemand Geld spenden möchte, wäre es besser, von dem Geld gleich selbst einkaufen zu gehen und diese Waren dann zu spenden, so Schönberger. Für Lebensmittelspenden von Privatpersonen sind die Tafeln sehr dankbar. Auch dafür bekomme man eine Spendenbescheinigung.

Letzte Woche kam ein Ehepaar, die haben ein ganzes Fahrzeug voll Lebensmittel gekauft und haben die uns vorbei gebracht und gespendet.

Vor allem Trockenwaren und Hygieneartikel seien Mangelware. Hier gebe es 60 Prozent Rückgang. "Und bei steigender Kundenzahl ist das natürlich ein trauriges Ergebnis, wenn man leere Regale vorfindet", sagt Schönberger.

Vor allem Trockenwaren sind bei der Tafel Heilbronn Mangelware. SWR

Mehr Spendenbereitschaft vor Weihnachten erwartet

In den vergangenen Jahren zeigte sich bei der Aufbaugilde Heilbronn und der Caritas Heilbronn-Hohenlohe, dass vor Weihnachten die Spenden angestiegen sind. "Wir sind froh darum, dass oftmals vor Weihnachten diese bewusste Sensibilisierung stattfindet", so Bürkert von der Aufbaugilde. Allerdings sei die Hilfsbedürftigkeit das ganze Jahr gegeben und nicht nur vor Weihnachten bestehe Spendenbedarf. Auch die Caritas Heilbronn-Hohenlohe ist auf Spenden angewiesen, da sie mit erheblichen Kostensteigerungen im Bereich der Personal- und Sachkosten zu kämpfen habe, so Ulf Schwarz, Regionalleiter der Caritas Heilbronn-Hohenlohe. Jetzt starte die spendenreichste Zeit des Jahres.

Bund plant Einsparungen im sozialen Bereich

Die Bundesregierung plant Kürzungen bestimmter Sozialausgaben um 30 Prozent im kommenden Jahr. Wohlfahrtsverbänden sollen die Mittel gekürzt werden, so auch der Aufbaugilde Heilbronn:

Wir bekommen regelrecht "Bauchschmerzen", wenn im sozialen Bereich Kürzungen von über 30 Prozent im Budget stattfinden sollen. Wie sollen wir das auffangen?

Vieles nur durch Ehrenamtliche möglich

Bei der Caritas Heilbronn-Hohenlohe helfen 164 Mitarbeitende ehrenamtlich mit, jedoch werden aufgrund der gestiegenen Bedürftigkeit noch mehr Helferinnen und Helfer gesucht. Auch bei der Aufbaugilde und den Tafeln im Heilbronner Land ist vieles nur durch ehrenamtliche Mitarbeitende zu stemmen, weshalb immer Menschen gesucht werden, die Gutes tun möchten.