Ein Mann soll in der Nacht auf Sonntag in Heilbronn mehrere Personen mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Nach Zeugenaussagen war er mit nacktem Oberkörper unterwegs. Die Polizei fand den Mann in dessen Wohnung, er war blutverschmiert. Seine Verletzungen hatte er wohl von einem Streit mit mehreren Personen im Laufe der Nacht. Der 31-Jährige hatte laut Polizei zur Tatzeit über 1,3 Promille. Seinen Angaben zufolge wurde er von Jugendlichen angesprochen, als er gegen eine Hauswand urinierte. Er dachte, dass es sich wieder um die Personen handeln würde, mit denen er zuvor gestritten hatte. Deshalb habe er aus dem Haus eine Schreckschusswaffe geholt.