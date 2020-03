per Mail teilen

Der IT-Dienstleister Bechtle mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um über 24 % auf rund 5,37 Milliarden Euro gesteigert. Das war die zweithöchste Steigerungsrate der letzten 15 Jahre, heißt es. Eine Prognose für das Jahr 2020 sei wegen der Corona-Krise derzeit jedoch nicht möglich, so der Vorstandsvorsitzende Thomas Olemotz. Momentan verzeichnet das Unternehmen wegen des Coronavirus eine erhöhte Nachfrage bei der Ausrüstung von Home-Office-Arbeitsplätzen, weil immer mehr Firmen ihre Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten lassen wollen. Die Bechtle AG zählt nach eigenen Angaben zu den führenden IT-Unternehmen in Europa und beschäftigt knapp 11.500 Mitarbeiter.