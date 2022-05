Bechtle trotzt Krise und hält an Jahresprognose fest

Der Neckarsulmer IT-Dienstleister Bechtle hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient. Der Gewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 21 Prozent auf fast 53 Millionen Euro.

Ein besonders starkes Umsatzwachstum zeigten die ausländischen Gesellschaften des Neckarsulmer IT-Dienstleisters (Kreis Heilbronn) mit 13,5 Prozent. In Deutschland konnte Bechtle den Umsatz um drei Prozent steigern. Nichtsdestotrotz hat das Unternehmen, wie viele andere auch, mit Lieferengpässen und den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine zu kämpfen.

Hoffnung auf entspanntere Liefersituation

Bechtle-Vorstandsvorsitzender Thomas Olemotz hofft aber, dass sich die Liefersituation ab dem zweiten Halbjahr nach und nach entspannt. Der Konzern hält weiter an der Jahresprognose fest. Auch wenn laut Konzern-Mitteilung keine konkreten Zahlen genannt werden, werden circa 5,7 Milliarden Euro Umsatz angestrebt.

Nicht nur Bechtle verzeichnet Umsatzwachstum

Auch andere führende Unternehmen in der Region Heilbronn-Franken sind mit wachsenden Zahlen ins aktuelle Jahr gestartet: Das Explosionsschutz-Unternehmen R. Stahl in Waldenburg (Hohenlohekreis) macht den Erfolg am Umsatz fest: 2,8 Millionen Euro mehr als im ersten Quartal 2021. Unsicherheitsfaktor bleibt auch hier der Krieg in der Ukraine. Am Mittwoch hatte bereits die Würth-Gruppe mit Sitz in Künzelsau (Hohenlohekreis) ihre Zahlen vorgelegt. Sie will in diesem Jahr die Umsatzmarke von 20 Milliarden knacken.