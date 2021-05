Das Neckarsulmer IT-Unternehmen Bechtle (Kreis Heilbronn) wird vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik jetzt als geprüfter Security-Dienstleister geführt. Damit hat Bechtle die Qualifikation, Firmen vor Cyber-Angriffen zu schützen. Insgesamt gibt es in der Liste des Bundesamtes 15 geprüfte Security-Dienstleister in Deutschland. mehr...