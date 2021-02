per Mail teilen

Der Neckarsulmer IT-Dienstleister Bechtle (Kreis Heilbronn) hat im vergangenen Jahr nach vorläufigen Zahlen Umsatz und Gewinn gesteigert. Der Umsatz lag nach Unternehmensangaben bei gut 5,8 Milliarden Euro. Das sei ein Plus von gut acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem das vierte Quartal habe sich stark entwickelt, heißt es. Mit einem Umsatzplus von elf Prozent legte der IT-Dienstleister deutlich zu im Vergleich zu den vorausgegangenen Quartalen. Auch der Gewinn vor Steuern stieg im vergangenen Geschäftsjahr, und zwar um 14 Prozent auf rund 270 Millionen Euro. Die vollständigen Zahlen will Bechtle am 19. März vorlegen.