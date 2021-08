Der Neckarsulmer IT-Dienstleister Bechtle (Kreis Heilbronn) und das Explosionsschutz-Unternehmen R. Stahl in Waldenburg (Hohenlohekreis) haben im zweiten Quartal ihre Umsätze gesteigert. Beide Unternehmen haben heute ihre Zahlen bekannt gegeben. Bei Bechtle stieg der Umsatz auf gut 1,4 Milliarden Euro, heißt es in einer Mitteilung. Das sei ein Plus von rund neun Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Steuern stieg um knapp 40 Prozent auf gut 81 Millionen Euro. Es sei gut gelungen, das Geschäft trotz der schwierigen Rahmenbedingungen weiter stark voranzubringen, heißt es vom Unternehmen. R. Stahl steigerte den Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent auf gut 64 Millionen Euro. Trotzdem bleibt der Waldenburger Explosionsschutzspezialist in den roten Zahlen - das Konzernergebnis liegt bei Minus 1,2 Millionen Euro.