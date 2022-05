Bechtle-Großaktionärin gründet "Gerhard und Ilse Schick Stiftung"

per Mail teilen

Die Bechtle-Großaktionärin Karin Schick gründet eine Stiftung unter dem Namen ihrer Eltern Gerhard und Ilse Schick. Gerhard Schick ist einer der Mitgründer des Neckarsulmer IT-Dienstleisters (Kreis Heilbronn). Seine Tochter Karin Schick wolle 4,5 Millionen Bechtle-Aktien sofort in die Stiftung einbringen und diese damit langfristig vor fremdem Zugriff sichern, so das Unternehmen. Die Stiftung wird ihren Sitz in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) haben und soll gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke verfolgen, heißt es weiter.