"Das ist an einer prominenten Stelle in der Stadt. Das ist eine der hochfrequenten Straßen direkt im Kernbereich. Da löst so ein Neubau natürlich immer großes Interesse aus. Es handelt sich um einen anderen Kulturkreis, der dort in Erscheinung tritt und das führt natürlich zu zusätzlichem Interesse."

Wilfried Hajek, Baubürgermeister der Stadt Heilbronn