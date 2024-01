per Mail teilen

Der Douglas-Konzern will die Lagerstandorte seiner Tochterfirma "Akzente" in Öhringen und Pfedelbach schließen. Die Folge: 191 Mitarbeitende müssen um ihren Arbeitsplatz bangen.

Die Parfümerie "Akzente" schließt Ende September ihre Lagerstandorte in Pfedelbach und Öhringen (beide Hohenlohekreis). Es fehle an Platz, heißt es in einer Mitteilung des Douglas-Konzerns, zu dem die Kette gehört.

Wie es weiter heißt, betrifft die Schließung der Lager in Öhringen und Pfedelbach insgesamt 191 Mitarbeitende. Man wolle sie jetzt durch verschiedene Angebote bei der Suche nach einem neuen Job unterstützen.

"Akzente"-Parfümerien sollen bestehen bleiben

Allein in der Region Heilbronn-Franken gibt es sieben "Akzente"-Parfümerien. Auf diese soll sich die Schließung der Lager nicht auswirken. Der Konzern will die sieben Parfümerien erhalten.

Ware kommt künftig aus Hamm

Der Douglas-Konzern will nach eigenen Angaben seine gesamten Bestände nach Hamm in Nordrhein-Westfalen verlegen. Von dort soll die Ware künftig in alle Filialen geliefert werden.