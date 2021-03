Bei den Landtagswahlen bleiben nach den Hochrechnungen die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit über 32 Prozent stärkste Kraft. In Heilbronn hat die Landtagsabgeordnete Susanne Bay (Grüne) gegen CDU-Innenminister Thomas Strobl das Direktmandat geholt.

Die Mandatsträgerin der Grünen Susanne Bay aus Heilbronn war gegen CDU-Landesinnenminister Thomas Strobl eigentlich in ein Duell mit mehr oder weniger unklarem Ausgang gezogen. Zwar deutete sich auf Landesebene ein Sieg der Grünen an, doch Strobl ist in Heilbronn ein politisches Schwergewicht.

Bay verteidigt Mandat gegen Strobl

Und so war Bay am Abend "sprachlos", nachdem sie die ersten Ergebnisse der Landtagswahl 2021 erfuhr. Etwas später stand fest: Die Heilbronner Landtagsabgeordnete der Grünen hat ihr Mandat mit 30,0 Prozent verteidigt - und das gegen CDU-Innenminister Thomas Strobl, der mit 23,0 Prozent deutlich unterlag.

"Enttäuschend" war für Strobl das Ergebnis der Wahl, wie er im SWR Fernsehen sagte. Über 3 Prozentpunkte mussten die Christdemokraten einbüßen im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Nach den Hochrechnungen bleiben die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit über 32 Prozent stärkste Kraft, sie gewinnen dazu. Dennoch hofft Strobl auf Regierungsmitverantwortung: Die Schwarz-Grüne Landesregierung habe einen starken Rückhalt.

SWR infratest dimap

Grüne sind Gewinner des Abends

Auch sonst in Heilbronn-Franken sind die Grünen die Gewinner des Abends: Von den sechs Direktmandaten in Heilbronn-Franken gehen fünf an die Grünen. Die Heilbronner Landtagsabgeordnete der Grünen Susanne Bay gewinnt den Wahlkreis Heilbronn klar für ihre Partei. Sie erreicht in der Stadt Heilbronn, in der sie auch im Gemeinderat sitzt 29,7 Prozent der abgegebenen Stimmen. Thomas Strobl von der CDU erhält in seinem Wohnort 22,7 Prozent. Das einzige Direktmandat für die CDU hat Wolfgang Reinhart im Wahlkreis Main-Tauber geholt.