Landtagsabgeordnete Susanne Bay soll Regierungspräsidentin werden

Die Heilbronner Landtagsabgeordnete und Stadträtin Susanne Bay von den Grünen soll neue Regierungspräsidentin werden. Das gab Ministerpräsident Kretschmann am Dienstag bekannt.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat seine Heilbronner Parteikollegin Susanne Bay für das Amt der Regierungspräsidentin vorgeschlagen. Das Regierungspräsidium Stuttgart wird momentan noch vom Grünen Wolfgang Reimer geführt, der allerdings in Rente geht.

"Mit Susanne Bay habe ich eine sehr kompetente und erfahrene Kommunalpolitikerin und Verwaltungsfachfrau als Nachfolgerin von Wolfgang Reimer vorgeschlagen. Für ihre neue Aufgabe wünsche ich ihr viel Erfolg!"

Susanne Bay sagte dem SWR Studio Heilbronn, sie freue sich sehr über das Vertrauen in ihre Person. Formal muss noch der Ministerrat der Personalie zustimmen.

Großer Regierungsbezirk mit vier Millionen Menschen

Bereits am 1. Februar soll die 56-Jährige ihr neues Amt im Regierungspräsidium Stuttgart antreten. Im Regierungsbezirk Stuttgart, der sich von Geislingen bis Wertheim und von Crailsheim bis Herrenberg erstreckt, leben über vier Millionen Menschen. "Ich habe großen Respekt vor der Aufgabe. Aber ich freue mich darauf", so Bay. "Ich denke, dass ich meine Kompetenzen in das neue Amt einbringen kann. Und ich hoffe, dass das gut gelingt."

Bei der Landtagswahl in diesem Jahr hatte Susanne Bay in Heilbronn das Direktmandat geholt und sich gegen Innenminister Thomas Strobl (CDU) klar durchgesetzt.

Gudula Achterberg rückt als Landtagsabgeordnete nach

Die Heilbronnerin wird ihre politischen Ämter jetzt niederlegen. Ihr Landtagsmandat wird die Zweitkandidatin Gudula Achterberg übernehmen. Die Diplom-Betriebswirtin lebt mit ihrer Familie in Leingarten. "Ich möchte natürlich jetzt auch meine bisherigen Funktionen gut übergeben und meine Nachfolgerin gut mit ins Boot nehmen", sagte Bay.

Die studierte Diplom-Verwaltungswirtin Bay ist seit 2009 Gemeinderätin in Heilbronn. Vor ihrem Landtagsmandat hat sie die Verwaltung der Offenen Hilfe geleitet, einer ambulanten Hilfe für Menschen mit geistigem Handicap. Susanne Bay wurde am 5. Januar 1965 in Crailsheim geboren, ist verheiratet und hat zwei Töchter. Sie lebt mit ihrer Familie in Heilbronn.