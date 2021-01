Bis zum kommenden Sonntag sind in der Berliner Innenstadt mehrere Kundgebungen mit hunderten Traktoren angemeldet. An einer Großdemo der Bauern in Berlin nehmen am Dinestag auch Landwirte aus Hohenlohe teil, unter ihnen auch Steffen Weller: "Wir wollen einfach Präsenz zeigen", sagte er dem SWR. Die Bauern seien vor dem Landwirtschaftsministerium, dem Umweltministerium und am Alexanderplatz.