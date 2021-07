per Mail teilen

Leere Pflanzen-Auslagen, abgegraste Regale - bei der Familiengärtnerei Schimmele in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat die Corona-Pandemie einen richtigen Verkaufsboom ausgelöst. Wer nicht in Urlaub fahren kann oder will, macht es sich zuhause schön, pflegt oder erweitert seinen Garten und gibt Geld für Pflanzen und Zubehör aus.