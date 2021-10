Baum fällt auf Pedelec-Fahrer

Ein 66 Jahre alter Mann ist am Samstag bei Baumfällarbeiten in der Nähe eines Waldes bei Wertheim-Nassig (Main-Tauber-Kreis) schwer verletzt worden. Der 66-Jährige war dort mit seinem Pedelec-Fahrrad unterwegs. Mehrere Arbeiter hatten entlang des Straßenrandes kranke und brüchige Bäume gefällt, als ein gerade gefällter Baum nicht wie vorgesehen in den Wald, sondern auf die Straße fiel. Kurz darauf kam der 66-Jährige mit seinem Pedelec-Rad angefahren, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, prallte auf den Stamm und flog über seinen Lenker zu Boden. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste.