Die Verwaltungsspitze von Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hält weiter am neuen Anschluss an die B27 fest. Das hat sie während einer Klausurtagung mit dem Gemeinderat deutlich gemacht.

Wie groß der Bedarf an einer zusätzlichen Auffahrt zur Bundesstraße 27 in Neckarsulm ist, darüber ist sich der Gemeinderat weiter uneinig. Zwar räumt die Stadtverwaltung ein, dass die Corona-Krise die Mobilität verändert hat: So gibt es beispielsweise mehr digitale Arbeitsplätze zu Hause und weniger Pendlerströme. Dennoch, so wird Oberbürgermeister Steffen Hertwig zitiert, seien diese Veränderungen nicht so grundlegend, dass sie den B27-Anschluss überflüssig machen würden.

In der Klausurtagung ging es zudem um Neckarsulms Finanzlage und Stadtentwicklung. Beschlossen wurde unter anderem, trotz steigendem Bedarfs bis 2030 keine neuen Baugebiete auszuweisen: Erst sollen innerstädtische Flächen genutzt werden.