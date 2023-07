Bauernverbandspräsident: "Wasserentnahmeverbot für Landwirtschaft unzumutbar"

per Mail teilen

Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, hält Wasserentnahmeverbote aufgrund des Klimawandels für die Landwirtschaft für finanziell unzumutbar.

Der Heilbronner Präsident des Deutschen Bauernverbands und des Landesbauernverbands Baden-Württemberg, Joachim Rukwied aus Eberstadt (Kreis Heilbronn), bezeichnete in der SWR Sendung "Zur Sache! Extra: Wetter Extrem. Wie der Klimawandel unseren Alltag verändert" mögliche komplette Wasserentnahmeverbote aufgrund der Klimakrise in Zukunft als "finanziell nicht zumutbar" für die Landwirtschaft.

Großteil der Flächen benötigt keine Bewässerung

"Wir haben ungefähr zwei bis drei Prozent der Fläche, die bewässert wird, also 97,5 Prozent setzen auf natürlichen Regen und wir haben eben Kulturen, und auch nur dort bewässern wir, die ohne Bewässerung nicht funktionieren", so Rukwied.

"Natürlich setzen wir Landwirte auch zunehmend auf wassersparende Technik, beispielsweise Tröpfchenschläuche im Weinbau, im Obst- und Gemüseanbau, um noch weniger Wasser zu verwenden."

In Baden-Württemberg müsse alle zehn Jahre ein neues Entnahmerecht beantragt werden, dafür sei auch eine entsprechende Gebühr von den Landwirten zu entrichten und dabei würde genau festgelegt werden, wie viel und zu welchem Zeitpunkt ein Landwirt Wasser entnehmen darf.

Wird es in Zukunft einen Wasserverteilungskampf unter Landwirten geben?

Entscheidend für Rukwied ist, dass wassersparend gewirtschaftet werde. Dafür müsse der Boden möglichst ganzjährig bedeckt bleiben, damit er nicht austrocknen kann. Auch neue Aussaattechniken könnten Wasser einsparen, wie zum Beispiel Direktsaatverfahren, bei denen vor der Aussaat keine Bodenbearbeitung durchgeführt werde.

Auch klimaangepasste Kulturen spielen wichtige Rolle

Auch neue Kulturen, die besser mit dem warmen Klima umgehen können, würden in Deutschland bereits ausprobiert werden, wie beispielsweise die Kichererbse. Den Anbau von beispielsweise Zitronen- und Olivenbäumen sehe er hier im Moment noch nicht kommen, aber er würde für einen Zeitraum der nächsten 50 Jahre nicht ausschließen, dass auch solche Kulturen in Deutschland zukünftig angebaut werden.

Die EU müsse neue Züchtungen ermöglichen, die hitze- und trockenheitstolerant sind. Es sollte seiner Meinung nach sehr stark auf Forschung und Innovation gesetzt werden und die Erfahrungen aus südlicheren Ländern übernommen werden. Es gebe beispielsweise Getreidesorten aus Frankreich, die besser mit Hitze umgehen können. Eine Mischung aus verschiedenen Maßnahmen sei die Lösung.

Derzeit Wasserentnahmeverbote in allen Landkreisen in Heilbronn-Franken

In Heilbronn-Franken ist die Wasserentnahme in den Landkreisen derzeit stark eingeschränkt. Im Landkreis Heilbronn gilt seit vergangener Woche ein Wasserentnahmeverbot bis mindestens 30. September. Auch die Landwirtschaft ist von den Einschränkungen betroffen. Wer eine wasserrechtliche Erlaubnis des Landratsamts hat, darf nur noch die Hälfte der genehmigten täglichen Menge an Wasser entnehmen.

Bereits seit Längerem gibt es Verfügungen zum Wasserentnahmeverbot auch im Hohenlohekreis und Main-Tauber-Kreis. Der Kreis Schwäbisch Hall untersagt sogar jegliche Wasserentnahmen.