Landesbauernpräsident Rukwied fordert Bekenntnis zur Schweinehaltung

per Mail teilen

Der Präsident des Landesbauernverbandes, Joachim Rukwied aus Eberstadt (Kreis Heilbronn), hat von der Politik erneut bessere Rahmenbedingungen für die heimischen Schweinehalter gefordert. In Baden-Württemberg hätten nach jüngsten Zahlen innerhalb eines Jahres 200 Schweinebetriebe aufgegeben. Dies seien gut zehn Prozent, sagte Rukwied heute bei der Mitgliederversammlung des Landesbauernverbands in Fellbach. Gestiegene Produktionskosten und Billigkonkurrenz aus dem Ausland machten den Betrieben zu schaffen. Die Schweinehaltung im Land sei, so Ruwied wörtlich, "existenziell bedroht". Er forderte von Politik und Handel deshalb ein klares Bekenntnis zur regionalen Schweinehaltung. Außerdem möchte er Erleichterungen im Bau- und Genehmigungsrecht für die Tierhalter erreichen.