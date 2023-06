In der Arena Hohenlohe: Bauernverband feiert 75-jähriges Bestehen

per Mail teilen

Seit 75 Jahren gibt es den Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems. Das wird gefeiert. Die musikalische Untermalung könnte dabei nicht besser passen.

Der Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems feiert am Freitag in der Arena Hohenlohe in Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) sein 75-jähriges Bestehen. Als Stars sind die Dorfrocker zu Gast.

Dorfrocker und DJ heizen ein

Um 20 Uhr wird Jürgen Maurer, der Vorsitzende des Bauernverbandes, den Jubiläumsabend eröffnen, an dem auch die Landjugendgruppen aus Schwäbisch Hall, Crailsheim, Rot am See und Schrozberg (alle Kreis Schwäbisch Hall) teilnehmen werden. Die Einnahmen der Veranstaltung kommen der Vereinstätigkeit der Landjugend zu Gute, heißt es.

Um das große Jubiläum zu feiern, kommen die Weltstars des Dorfrocks auch nach Hohenlohe. Vor über 15 Jahren traten die drei Brüder Markus, Philipp und Tobias Thomann erstmals im Fernsehen auf, heute spielen sie mehr als 100 Konzerte im Jahr und sind nicht nur in Deutschland, sondern sogar in Amerika bekannt. Nach ihrem Konzert geht die Feier mit einem DJ weiter.

Das ist der Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems

Der Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems hat nach eigenen Angaben 4.800 Mitglieder. Rund 35 Prozent der Schweine und 70 Prozent der Puten in Baden-Württemberg stünden demnach in Ställen ihrer Mitglieder. Neben der Vertretung gegenüber den politischen Gremien berät der Verband seine Mitglieder in agrarrechtlichen, steuerrechtlichen und sozialen Belangen.