Nach der Blockade eines Lidl-Zentrallagers durch wütende Bauern fordert der Discounter Lidl mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) einen Gipfel zur Unterstützung der Landwirte. Auf einem "Dringlichkeitsgipfel" sollen Vertreter von Politik, Handel und den Landwirten konkrete, unbürokratische Lösungen zur Verbesserung der Situation suchen, so der Vorschlag von Klaus Gehrig, dem Chef von Lidl und Kaufland. In einer Pressemitteilung zeigt er Verständnis für die Proteste der Landwirte, wies aber auch darauf hin, dass Blockaden das Risiko erhöhten, nicht ausgelieferte Lebensmittel vernichten zu müssen. Bundesweit hatten Bauern in den vergangenen Tagen an verschiedenen Standorten der großen Einzelhandelsketten gegen den Preisdruck demonstriert.