Der Schweinebestand in Baden-Württemberg ist um sechs Prozent gesunken. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied aus Eberstadt, sieht den Markt problematisch.

Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg ist der Schweinebestand im Land im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent gesunken. So habe sich auch die Anzahl der Schweinehalter um zehn Prozent auf aktuell 1.550 Betriebe verringert. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied aus Eberstadt (Kreis Heilbronn), macht sich Sorgen um die deutschen Schweinehalter.

Strukturbruch in der Schweinehaltung

Seit rund zehn Jahren gebe es einen Strukturbruch in der Schweinehaltung, und das nicht nur in Baden-Württemberg. Innerhalb von einem Jahrzehnt habe man in Deutschland die Hälfte der Betriebe verloren, sagte Rukwied dem SWR. In Spanien wurde der Bestand vergrößert.

"Es findet eine Verlagerung der Erzeugung in Regionen statt, die nicht unseren hohen Tierwohlstandards erzeugen. Und das macht mir Sorgen."

Denn während sich in Deutschland der Schweinebestand um 5,8 Millionen Tiere verringert hat, wurde in Spanien im gleichen Zeitraum der Bestand um 7,4 Millionen aufgebaut, sagte Rukwied.

Landesbauernverband tagt in Fellbach

Joachim Rukwied eröffnet am Dienstag die 33. Mitgliederversammlung des Landesbauernverbandes in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Hier können Sie die Versammlung im Livestream verfolgen:

Dabei geht es nicht nur um die Schweinehalter, sondern unter anderem auch um die Frage, wie die Zukunft der Bauern generell aussehen wird.

Es sei wichtig, dass die Bauern selbstbewusst auftreten, sagte der Bauernpräsident gegenüber dem SWR. Die Lebensmittelerzeugung sei zwar die Hauptaufgabe, beschränke sich aber nicht allein darauf. Es gehe darüber hinaus auch um Biodiversität und um einen starken Beitrag zum Klimaschutz. Auch die erneuerbaren Energien würden eine immer größere Rolle spielen - bis hin zum Urlaubsangebot.