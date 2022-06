Bauernpräsident appelliert an Politik: Ohne Gas keine Milchprodukte

per Mail teilen

Der deutsche Bauernpräsident Joachim Rukwied aus Eberstadt (Kreis Heilbronn) fordert die Sicherstellung von Gas für die heimische Landwirtschaft. Durch den Krieg in der Ukraine ist die Sorge groß, Energie könnte knapp werden. "Wir brauchen die Priorisierung bei Gas für die Landwirtschaft, aber auch für die Düngemittel-Herstellung", so Rukwied. Die Nutzpflanzen bräuchten Stickstoff, sodass die Versorgung an Lebensmitteln auch im kommenden Jahr sichergestellt sei. Dafür sei die Hauptenergiequelle Gas. "Deshalb die klare Forderung Richtung Politik: Ohne Gas gäbe es auch keine Molkereien und Milchprodukte", sagte der Bauernpräsident dem SWR.