In der Region kommt es derzeit häufig zu Flächenbränden und das während der Erntezeit in der Landwirtschaft. Die Bauern helfen sich gegenseitig beim Löschen.

In der Hochphase der Erntearbeiten kommt es derzeit zu zahlreichen Flächenbränden. Teilweise werden die auch durch die Arbeiten ausgelöst. Die Landwirte in der Region rücken derzeit auch selbst aus, wenn es wieder einmal brennt und - helfen auch beim Nachbarn.

Verschiedene Ursachen für Brände

Die anhaltende Trockenheit und die Hitze begünstigen derzeit viele Brände in der Region. Erst am Dienstag haben drei Felder in der Nähe von Heilbronn nahezu zeitgleich unabhängig voneinander gebrannt. Laut Feuerwehr Heilbronn gibt es zwei Ursachen, die diese Brände häufig auslösen. Durch die Mäharbeiten aufgeheizte Maschinen können ein Feld in Brand setzen, es kann auch zu einem Funkenschlag kommen, wenn ein Stein in eine Mähklinge kommt. Die andere Möglichkeit ist, dass Glasscherben am Straßenrand oder eine weggeworfene Zigarette einen solchen Brand auslösen.

Appell: Keine Glas aufs Feld werfen

Jürgen Maurer vom Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems hört derzeit tagtäglich von Flächenbränden bei Landwirten im Verband. Zwar würden diese zum Teil auch von landwirtschaftlichen Maschinen ausgelöst. Oft seien die Mähdrescher aber an einer ganz anderen Stelle als am Brandort unterwegs. Er appelliert an Spaziergänger oder Autofahrer, auf keinen Fall Glasflaschen oder Scherben an den Feldrand zu werfen.

Große Solidarität unter den Landwirten

Wenn es einmal zu einem Brand kommt, gebe es unter den Landwirten eine große Solidarität. Da wird nicht lang gefragt, sondern sofort geholfen, sagt Maurer. Im Feld wird dann eine Schneise erzeugt, damit das Feuer nicht weiterkommt, ähnlich wie bei einer Rodung im Wald. Dazu unterstützt man die Feuerwehr mit Güllefässern voll Wasser bei den Löscharbeiten. So hilft man dem Nachbarn und verhindert einen Flächenbrand, der womöglich auch auf eigene Felder übergreifen könnte.