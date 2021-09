Dutzende Landwirte sind in der Nacht zum Freitag mit Traktoren vor das Edeka-Zentrallager in Ellhofen gezogen. Mit ihrer Aktion wollten sie gegen sinkende Erzeugerpreise protestieren.

Per Whatsapp hätten sich die Landwirte zu ihrer spontanen Protesaktion in Ellhofen (Kreis Heilbronn) verabredet, heißt es. Und so rollten gegen 23 Uhr am späten Donnerstagabend die Traktoren an und blieben bis etwa 1:30 Uhr.

Sinkende Erzeugerpreise

Die niedrigen Erzeugerpreise seien der Grund, sagte Teilnehmer Christian Coenen und Landesvorsitzende des Verbands "Land schafft Verbindung". Seit Wochen seien die Preise extrem niedrig, jetzt seien weitere Senkungen angekündigt worden, unter anderem für Schweinefleisch.

"Die Preise in den Supermärkten gehen eher nach oben und die Erzeugerpreise für Milch oder Fleisch gehen immer weiter nach unten. (...) Und wir als Landwirte, wir müssen mit dem zurechtkommen, was für uns übrig bleibt. Wir können auf Dauer so nicht arbeiten. Wir sind Unternehmer und müssen auch Gewinn einfahren, um überleben zu können."

Polizei und Veranstaltet lösen einvernehmlich Aktion auf

Laut Coenen waren rund 50 Traktoren vor dem Edeka-Zentrallager, eine Polizeisprecherin sprach von etwa 40.

Einsatzkräfte der Polizei hätten eine Zu- und Abfahrt freigehalten, damit Lastwagen ihre Ware entladen konnten. Trotzdem habe sich zeitweise ein Lkw-Stau gebildet.