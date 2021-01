Wegen eines Verkehrschaos auf dem Stocksberg in Beilstein (Kreis Heilbronn) hat die Polizei am Sonntag die Zufahrten zu dem beliebten Rodelberg vorübergehend sperren lassen. Über 500 Autos steuerten laut Polizei am Nachmittag gleichzeitig die Parkplätze an. mehr...