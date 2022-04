Gemeinderat: Ringle kommt, Throm geht

per Mail teilen

In Heilbronn hat der Gemeinderat Alexander Throm von der CDU als Stadtrat verabschiedet. Throm war 27 Jahre Mitglied. Er ist auch Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Heilbronn und hatte aufgrund neuer bundespolitischer Aufgaben um seine Entbindung von seinem ehrenamtlichen kommunalpolitischen Amt gebeten. Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) würdigte Throm als "Persönlichkeit, deren Wort Gewicht habe". Außerdem wählte der Gemeinderat Andreas Ringle mit großer Mehrheit zum neuen Baubürgermeister. Der 48-jährige Architekt wird Nachfolger von Wilfried Hayek, der Ende Juni in den Ruhestand geht. Ringle wird sein Amt voraussichtlich am 18. Juli antreten.