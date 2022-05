per Mail teilen

Auf einer Baustelle in Schwäbisch Hall ist ein Arbeiter in einer Baugrube verschüttet worden. Wie die Polizei meldete, konnte der 47 Jahre alte Mann nur noch tot geborgen werden. Bei den Arbeiten am Mittwoch im Finkenweg habe sich Erdreich gelöst und ihn begraben, heißt es. Eine Reanimation blieb erfolglos. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.