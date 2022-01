Bauarbeiten für Umweltschutz und Ortsdurchfahrt

In Künzelsau (Hohenlohekreis) beginnen umfangreiche Bauarbeiten für eine neue B19-Ortsdurchfahrt. Zudem soll der Umweltschutz in der Stadt verbessert werden. Am Montag geht es los mit der ersten Bauphase: Die Langenburger Straße ist dafür im Kreuzungsbereich der B14 in Fahrtrichtung Langenburg gesperrt. Laut Mitteilung der Stadt vermutlich bis Anfang Februar. In drei folgenden Bauphasen werden weitere Straßen teils gesperrt und auch für Fußgänger wird es zeitweise Behinderungen geben. Bei dem großen Bauprojekt von Stadt und Regierungspräsidium sollen bis zum Sommer zwei neue Regenüberlaufbecken an das Kanalsystem angeschlossen und die Straßenbeläge der B19 erneuert werden. Die Gesamtkosten betragen rund 2,8 Millionen Euro.